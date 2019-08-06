البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا في البحر المتوسط

أفادت وكالة "​المغرب العربي​" للأنباء بأن "قوات البحرية أنقذت، 424 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم من دول وسط ​إفريقيا​"، مشيرةً إلى أنه "من بين ​المهاجرين​ الذين تم إنقاذهم 53 امرأة و16 قاصرا، كانوا يواجهون صعوبات على متن عدة مراكب مطاطية وقدمت قوات ​خفر السواحل​ المغربي الإسعافات الأولية اللازمة لمن كانت حالتهم الصحية متدهورة".

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