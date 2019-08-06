مصادر للمنار: مسعى لبري لترتيب لقاء مصالحة بين جنبلاط وارسلان في عين التينة

اشار مصادر ​عين التينة​ الى قناة "المنار" الى ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يقوم بسمى يرتب لقاء مصالحة بين رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في عين التينة لمشروع حل شامل، وهذا اللقاء يفتح الباب لحل المشاكل بين الرجلين.

ولفتت المصادر الى ان عين التينة تعمل خارج التجاذبات القائمة، والهدف الاساس هو حل الازمة لان الوقت المهدور يُهدر من مصلحة البلد.