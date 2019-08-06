لفتت مصادر ​نقابة مالكي الشاحنات​ في ​مرفأ بيروت​ عبر قناة الـ"MTV" إلى "وجود شركات نقل جديدة في السوق تعود إلى تافذين ومسؤولين وهي تستفيد من الرسوم الجمركية المخفضة"، مشيرةً إلى أن "هذه الشركات ستستفيد أيضا من تقسيط للمتوجبات بفائدة 7 في المئة فقط فيما من تملك لوحة عمومية سابقا يدفع فائد مرتفعة تفوق ال 15 في المئة"، مضيفةً "450 شاحنة تابعة لهذه الشركات ستصل من الآن وحتى آخر ​السنة​ إلى مرفأ بيروت".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر نقابة مالكي الشاحنات بمرفأ بيروت لـMTV: شركات نقل جديدة موجودة بالسوق تعود لتافذين ومسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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