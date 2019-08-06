إنقاذ شاب حاول الانتحار مقابل صخرة الروشة

تمكن الدفاع المدني من انقاذ شاب في العقد الرابع من العمر كان يحاول الانتحار مقابل صخرة الروشة.
وبعد أن نجح العناصر في اقناعه بالعدول عن تلك المحاولة تم تسليمه الى القوى الامنية المختصة لإتمام الإجراءات اللازمة في حالات مماثلة.
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