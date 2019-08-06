إنقاذ شاب حاول الانتحار مقابل صخرة الروشة

تمكن ​الدفاع المدني​ من انقاذ شاب في العقد الرابع من العمر كان يحاول ​الانتحار​ مقابل ​صخرة الروشة​.

وبعد أن نجح العناصر في اقناعه بالعدول عن تلك المحاولة تم تسليمه الى ​القوى الامنية​ المختصة لإتمام الإجراءات اللازمة في حالات مماثلة.