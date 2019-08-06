جوزيف مسلم: ملف السلاح المتفلت في البلد بحاجة الى قرار سياسي

اشار رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ الى ان هناك تطور لافت في عمل قوى الامن الداخلي، الا ان ملف السلاح المتفلت في البلد بحاجة الى قرار سياسي لمعرفة كيفية التعاطي مع الموضوع. واكد في حديث تلفزيوني، ان القضاء يأخذ مجراه في اي قضية تحصل، وهناك سرعة بالتوقيفات بعد الجرائم التي تحصل رغم الاكتظاز في السجون.

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