معلومات الـ"mtv" حول حادثة قبرشمون: ثبُت أن مناصري الاشتراكي أطلقوا النار بهدف القتل

افادت معلومات لقناة الـ"ام تي في" بأنه "ثبُت في ملف التحقيق لدى ​فرع المعلومات​ أن مرافقي الوزير ​صالح الغريب​ أطلقوا النار في الهواء ومناصرو الحزب التقدمي الاشتراكي أطلقوا النار بهدف القتل"، مشيرة الى أن "أحد الموقوفين من مناصري الاشتراكي إعترف انه اطلق النار بهدف القتل".

وكشفت المعلومات عن تسجيلات صوتية تعود لمناصري الاشتراكي وتؤكد التحضير لقطع الطريق على موكب وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وتجهيز ​السلاح​ في السيارات.