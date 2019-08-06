علمت قناة الـ"OTV" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هو من اقترح وضع بند اقفال المعابر غير الشرعية على جدول أعمال ​المجلس الاعلى للدفاع​".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: الرئيس عون هو من اقترح وضع بند اقفال المعابر غير الشرعية على جدول أعمال المجلس الاعلى للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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