رئيس ديوان المحاسبة عن قضية مبنى "تاتش": لم يتم عرض الموضوع علينا

علق رئيس ​ديوان المحاسبة​ أحمد حمدان قضية شراء مبنى لشركة "تاتش" في ​وسط بيروت​ وقيمته 75 مليون ​دولار​، قائلا "المادة 35 من قانون تنظيم الديونات تؤكد أو تنص على ان ​الادارات العامة​ عندما تريد شراء أي عقار تفوق قيمته 100 مليون ليرة لبنانية يجب عرضه على ديوان المحاسبة لابداء الرأي فيه واعطاء المواقفة، الامر الذي لم يحصل وديوان المحاسبة يلاحق هذه المخالفة وكل من أقدم على هذه الخطوة المخالفة للقانون".

من جهته، لفت رئيس دائرة المناقصات في ​التفتيش المركزي​ جان العلية إلى أن "هناك مخالفات عدة في هذا الموضوع لقانون المحاسبة العمومية وفي اتجاهات متعددة، منها التفلت من ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية كونه عقد ايجار، التفلت من رقابة ديوان المحاسبة وعدم اجراء صفقة تنافسية في ادارة المناقصة والمعطى يكون أمام السلطة التشريعية التي يمكنها مساءلة الوزير المعني أو حتى الحكومة".