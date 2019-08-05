السيسي يوافق على تعديل أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 143 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

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