ضبط عصابة لسرقة الهواتف المحمولة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، مساء اليوم الاثنين، تشكيل يتزعمه شخصان، تخصص في السرقات العامة من خلال الخطف باستخدام دراجة بخارية.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا بورود معلومات بوجود عصابة تخصصت في سرقة المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف مستخدمين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وتمكن المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، من رصد المتهمين وإلقاء القبض عليهما وتبين أنهما "فتحي ش م" 26 عاما، عاطل، و"عمرو.م.ع" 37 عاما، سبق اتهامه في 19 قضية "سرقة حقائب وهواتف ودراجة بخارية وتعاطي مخدرات"، وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية ومرورهم بطريق "مصر – أسوان" الزراعي.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بصحتها، وأرشد المتهم الأول عن جهاز "لاب توب" الخاص بواقعة المحضر رقم "13407" كما اعترفا بالتصرف في الهواتف المحمولة المبلغ بسرقتها في بعض الوقائع السابقة، وبيعها لـ"علي.ش" صاحب محل للهواتف المحمولة، كما اعترفا ببيع بعض الهواتف الآخر لشخص "عماد.ا".