الديمقراطيون يهاجمون ترامب: سجين لجماعات ضغط صناعة الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
انتقدت القيادة الديمقراطية بالكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب لتراجعه عن الدعوة إلى فرض عمليات مراجعة أكثر صرامة لخلفية الأشخاص الراغبين في شراء أسلحة واتهموه بأنه جيب لجماعات ضغط صناعة الأسلحة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "استغرق الرئيس أقل من ثلاث ساعات للتراجع عن تشريع عمليات المراجعة الأكثر صرامة".
وقالا "عندما لا يستطيع أن يتحدث عن الأسلحة وهو يتحدث عن عنف الأسلحة، يتضح أن الرئيس لا يزال سجينا لجماعات ضغط صناعة الأسلحة والرابطة الوطنية للبنادق"، وهي رابطة قوية تتمتع بالنفوذ.
وقد مرر الديمقراطيون تشريعا في مجلس النواب، الذي يسيطرون عليه لفرض مراجعة أكثر صرامة لتاريخ الأشخاص الساعين لشراء أسلحة.
وأضاف شومر وبيلوسي "يتعين على مجلس الشيوخ أن يعود للانعقاد لتمرير هذا التشريع على الفور".
يذكر أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يحتل الأغلبية في مجلس الشيوخ.
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