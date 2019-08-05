الجيش السوري يعلن أنه سيستأنف عمليّاته القتاليّة في إدلب

وكالات - أعلن الجيش السوري اليوم، الإثنين 5 أوت 2019، أنه سيستأنف عملياته القتالية في محافظة إدلب التي تشهد ومحيطها وقفا لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، بعد إعلان دمشق موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق إتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح.

وإتهمت قيادة الجيش، وفق بيان نشره الإعلام السوري الرسمي، "المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا" بأنها "رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة"، معلنة أن "الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها، وسترد على إعتداءاتها".