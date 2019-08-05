الحرس التونسي: لا وجود لهويتي إرهابيي "عرباطة" بسجل المواطنين التونسيين

أكد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أنه في إطار تحديد هويتي العنصرين الإرهابيين اللذين نجحت وحدات الحرس والجيش في القضاء عليهما أول أمس بمرتفعات عُرباطة (ولاية قفصة)، فقد تبيّن عدم وجودهما بالسجل الوطني لهويات المواطنين التونسيين، ممّا يرجّح حملهما لجنسية أجنبية.

وقال الجبابلى - في تصريحات اليوم /الإثنين/ - إن تلك النتائج توصلت إليها الوحدة

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الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالتنسيق مع إدارة المخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية من خلال إجراء المعاينات والمقارنات اللازمة على البصمة العشرية والجينية للإرهابيين.



وكان الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي قد أعلن أمس /الأحد/ انتهاء العملية المسلحة بجبل عرباطة، والتي أدت إلى

القضاء على الإرهابيين، مضيفا أنه تم نقل جثتي المسلحين لعرضهما على الطب الشرعي، مشيرا إلى أن الشرطة الفنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على تحديد هويتي الإرهابيين الاثنين، إثر أخذ عينات من الحمض النووي.



وأوضح أنه تم حجز سلاحين من نوع "كلاشنيكوف" وذخائر حربية وصواعق ورمانات يدوية عقب هذه العملية الاستباقية المشتركة، التي قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطنيين بجبل عرباطة.



ونشرت وزارة الداخلية التونسية - على صفحتها الرسمية أمس - صورا للأسلحة والذخيرة المحجوزة بعد هذه العملية.