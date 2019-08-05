أكد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أنه في إطار تحديد هويتي العنصرين الإرهابيين اللذين نجحت وحدات الحرس والجيش في القضاء عليهما أول أمس بمرتفعات عُرباطة (ولاية قفصة)، فقد تبيّن عدم وجودهما بالسجل الوطني لهويات المواطنين التونسيين، ممّا يرجّح حملهما لجنسية أجنبية.
وقال الجبابلى - في تصريحات اليوم /الإثنين/ - إن تلك النتائج توصلت إليها الوحدة
القضاء على الإرهابيين، مضيفا أنه تم نقل جثتي المسلحين لعرضهما على الطب الشرعي، مشيرا إلى أن الشرطة الفنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على تحديد هويتي الإرهابيين الاثنين، إثر أخذ عينات من الحمض النووي.
وكان الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي قد أعلن أمس /الأحد/ انتهاء العملية المسلحة بجبل عرباطة، والتي أدت إلى
وأوضح أنه تم حجز سلاحين من نوع "كلاشنيكوف" وذخائر حربية وصواعق ورمانات يدوية عقب هذه العملية الاستباقية المشتركة، التي قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطنيين بجبل عرباطة.
ونشرت وزارة الداخلية التونسية - على صفحتها الرسمية أمس - صورا للأسلحة والذخيرة المحجوزة بعد هذه العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس التونسي: لا وجود لهويتي إرهابيي "عرباطة" بسجل المواطنين التونسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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