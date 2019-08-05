عودة البصر إلى حاج إيرانى بعد إجرائه جراحة فى مدينة الملك عبدالله الطبية فى مكة

نجح فريق جراحى فى مدينة الملك عبدالله الطبية فى مكة المكرمة فى إعادة البصر إلى حاج إيرانى يبلغ من العمر 58 عاماً.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه تم اكتشاف ورم فى الغدة النخامية من النوع النازف للحاج الإيرانى كاد يفقده بصره؛ الأمر الذى استدعى تدخل فريق جراحى من قسم المخ والأعصاب بمشاركة قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، تخصص قاع الجمجمة لإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح التام.

وتم استقبال الحالة من مستشفى الملك فيصل فى مكة المكرمة، وبعد خضوع

المريض للفحوصات الطبية، تبين أنه يعانى ورماً فى الغدة النخامية من النوع النازف الذى تسبب فى تأثر مدى المجال البصرى فى كلتا العينين, بالإضافة إلى وجود ضعف فى عضلات العين اليسرى، ما أدى إلى استنفار جميع التخصصات ذات العلاقة لعمل أشعة رنين وأشعة طبقية وقسم الغدد الصماء، للتأكد من وضع الهرمونات وإرسال عينات إلى قسم المختبر، للتأكد من نوعية الورم بشكل دقيق، وقسم العيون الذى أكد وجود تأثر بالعينين من ضعف بالبصر والمجال البصرى، بالإضافة إلى وجود عطب فى العصب الدماغى الثالث المحرك للعين اليسرى ووجود عطب فى العصب السادس الدماغى فى العينين.

وبينت وزارة الصحة السعودية أنه خلال العملية، تم استئصال الورم بشكل كامل وبدون أدنى مضاعفات، وبعد العملية، بدأ المريض بالتحسن، وبدأ النظر فى التحسن، مع بداية تحسن جزئى فى عصبى الدماغ الثالث والسادس الذى عادة ما يأخذ فترة تصل إلى ثلاثة أشهر لكى يصل إلى نسبة شفاء عالية، مؤكدة أن حالة المريض مطمئنة، وسيتم نقله من العناية المركزة إلى إحدى غرف التنويم بعد استقرار حالته، خلال خمسة أيام.