أسطول البلطيق الروسي يشارك بنحو 20 سفينة في مناورات "درع المحيط 2019"

أعلن أسطول بحر البلطيق الروسي، اليوم الإثنين، مشاركة أكثر من 20 سفينة حربية وما يزيد على 4 آلاف فرد من قواته في التدريبات العسكرية الروسية واسعة النطاق "درع المحيط 2019" في بحر البلطيق.

وأوضح الأسطول -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "كجزء من المناورات أبحرت العديد من المجموعات البحرية إلى نطاقات التدريب القتالي لأسطول البلطيق للمشاركة في التدريبات التكتيكية".

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وتضم التدريبات القتالية أكثر من 4 آلاف من قوات أسطول البلطيق وكذلك نحو 20 طائرة ومروحية بما في ذلك طيران أسطول المحيط الهادئ، وخلال المناورات البحرية ستؤدي أطقم السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق نحو 100 تدريب قتالي باستخدام الأسلحة.



كما تقوم السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق بسلسلة من التدريبات لممارسة تدابير الحرب ضد الغواصات وتنفذ ضربات صاروخية افتراضية

ضد سفن حربية تابعة للعدو، وكذلك إطلاق نيران ضد أهداف جوية وبحرية بمستويات مختلفة، كما ستنفذ أطقم السفن تدريبات للبحث عن غواصة افتراضية وتدميرها وتشن هجمات إلكترونية بالأسلحة الصاروخية وتصد غارات جوية.



يُشار إلى أن البحرية الروسية بدأت تدريباتها العسكرية "درع المحيط 2019" في الأول من أغسطس وستستمر حتى 9 أغسطس وتضم 49 سفينة حربية ومركبات قتالية و20 مركبة دعم و58 طائرة تابعة للبحرية الروسية والقوات الجوية الفضائية الروسية وما يتجاوز 10 آلاف و600 فرد من القوات الروسية.