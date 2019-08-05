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استمرار العمل بالمديرية العامة للجوازات بالسعودية خلال عيد الأضحى

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كشفت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالمملكة ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ.

 

ويتم استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية سواءً كانت للمواطنين أو المقيمين والتي لا يمكن تأجيلها، وإنجازها في جميع إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة.


وأكدت الجوازات بأنه يستمر تسليم جوازات السفر الصادرة والمجددة من منصة " أبشر " عبر خدمة " واصل " أو من خلال مراجعة إدارات جوازات المناطق والمحافظات في أوقات العمل الرسمي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.
 

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