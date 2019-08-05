نائب وزير الثقافة: الفنانون اليمنيون نجحوا في رسم لوحاتهم رغم ظروف الحرب

أقيم فى مدينة القاهرة، معرضا فنيا قدم خلاله 100 فنانا يمنيا اعمالهم فى المعرض الذى ضم كافة أنواع الفن التشكيلي مثل الرسم والنحت، بحضور نخبة كبيرة من المثقفين والفنانيين، من بينهم نائب وزير الثقافة اليمني دكتور عبد الله باكدادة ومديرة المركز الثقافي دكتورة عائشة العولقي

بدوره يقول عبدالله باكدادة نائب وزير الثقافة اليمني، جاء الحضور بناء على دعوة من الشباب اليمنين، ويتميز المعرض بتعدد المدارس الواقعية والتجريبية والتي أكدت إمكانية مشاركة الفنان اليمني بلوحاته رغم ظروف الحرب القاسية التي تخيم على البلاد واستطاعوا أن يقدموا لوحات رائعة وجميلة،

ويرجع الفضل لمصر في استضافة هذه الفعالية الفنية.

فيما يقول الفنان التشكيلي محمد سبأ أن الفنانين اليمنيين شاركوا من جميع محافظات اليمن لإبراز الجانب الجمالي من البلاد و يحتوى على عدد كبير من اللوحات الفنية التي تعبر عن التراث اليمني .

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وحرصت بوابة الوفد الاخبارى على تسليط الضوء على بعض الاعمال التى تم عرضها خلال فعاليات المعرض .