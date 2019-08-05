مبعوث أمريكي يبدأ جولة إفريقية

بدأ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، اليوم الإثنين، جولة إلى أفريقيا تشمل الصومال وكينيا والسودان، تستغرق 3 أيام بهدف تعزيز التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن في القرن الأفريقي والمصالح التجارية في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن هيل زار

العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم الاثنين، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الفيدرالية الصومالية وكذلك مسؤولي الأمم المتحدة لمناقشة أجندة الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.ومن المقرر أن يتوجه الدبلوماسي الأمريكي، غدًا الثلاثاء، إلى كينيا ليكرم ضحايا تفجيرات السفارة الأمريكية في كينيا في 7 أغسطس 1998 في احتفال تذكاري في العاصمة نيروبي، كما سيلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكينيا في مجالات التعاون الاقتصادي والأمني.وينطلق هيل بعدها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء المقبل، للقاء ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وكذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين كانوا في طليعة المطالبة بالتغييرات في السودان.