لمواجهة الضغط التجاري الياباني.. كوريا الجنوبية تؤكد أهمية السلام الاقتصادي بين الكوريتين

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، اليوم الإثنين، أهمية تشجيع النمو الاقتصادي المبني على تحقيق السلام بين الكوريتين؛ من أجل مواجهة الضغط الخارجي مثل القيود التجارية الانتقامية من اليابان.

وقال "جاي" - وفقاً لما أوردته وكالة أنباء

"يونهاب" - إن "السلام الاقتصادي" هو طريق كوريا الجنوبية للحاق باليابان اقتصاديا، مشيرا إلى الإجراءات اليابانية للحد من صادراتها الصناعية الكبيرة إلى كوريا الجنوبية ردا على قضايا تاريخية تتعلق باستعمارها لكوريا في الفترة بين 1910 إلي 1945.وأضاف أن "اليابان لا يمكنها منع قفزة اقتصاد كوريا الجنوبية"، لافتا إلى أن "القيود (اليابانية) على الصادرات ستكون حافزا لعزم الكوريين الجنوبيين لبناء اقتصاد قوي".وأشار "جاي" إلى أن اليابان تواجه انتقادا شديدا من دول العالم بسبب إضرارها بنظام التجارة الحرة.