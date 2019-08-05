النظام السوري يستأنف غاراته في إدلب

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس «شن الطيران الحربي السوري أول غارة منذ منتصف ليل الخميس الجمعة على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي»، تزامناً مع «تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المنطقة».
وأعلن الجيش السوري أمس، أنه سيستأنف عملياته القتالية في محافظة إدلب التي تشهد ومحيطها وقفاً لإطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، بعد إعلان دمشق موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح.
واتهم النظام السوري وفق بيان نشره «المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا» بأنها «رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة».
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