ماكرون يبحث هاتفيا مع السيسي الوضع في ليبيا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، الأحد، الوضع في ليبيا ولا سيما إمكانية التوصل «في وقت قصير» لاتفاق على وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في هذا البلد، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنّ ماكرون ناقش مع السيسي الوضع في ليبيا «بهدف دعم خطة الأمم المتحدة الرامية لإرساء وقف إطلاق النار في المستقبل القريب واستئناف الحوار بين رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر، على أساس اتفاق أبوظبي».

وأضاف الإليزيه في بيانه أن ماكرون ناقش هذه القضية، مؤخرا، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة دعا، أمس، طرفي النزاع في هذا البلد للتوصل إلى هدنة، معربا عن قلقه من تصاعد حدّة المعارك بين الطرفين منذ الرابع من أبريل إبان هجوم قوات الجيش الوطني الليبي على العاصمة الليبية.