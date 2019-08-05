وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنّ ماكرون ناقش مع السيسي الوضع في ليبيا «بهدف دعم خطة الأمم المتحدة الرامية لإرساء وقف إطلاق النار في المستقبل القريب واستئناف الحوار بين رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر، على أساس اتفاق أبوظبي».
وأضاف الإليزيه في بيانه أن ماكرون ناقش هذه القضية، مؤخرا، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة دعا، أمس، طرفي النزاع في هذا البلد للتوصل إلى هدنة، معربا عن قلقه من تصاعد حدّة المعارك بين الطرفين منذ الرابع من أبريل إبان هجوم قوات الجيش الوطني الليبي على العاصمة الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يبحث هاتفيا مع السيسي الوضع في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.