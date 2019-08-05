روسيا تدعو إلى محادثات مع أميركا بشأن الأسلحة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأميركية أمس إلى بدء محادثات جديدة بشأن الأسلحة عقب انهيار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى المبرمة أثناء الحرب الباردة.

وقال بوتين في بيان «لتجنب الفوضى التي ليس لها قواعد أو حدود أو قوانين، يجب علينا دراسة جميع احتمالات العواقب الخطيرة مرة أخرى، والبدء في حوار جديد دون أي غموض»، مضيفا «نحن مستعدون لذلك».

وأكد بوتين أن روسيا ستكون مجبرةً على تطوير صواريخ جديدة في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك، بعد انسحاب واشنطن من اتفاق للأسلحة النووية الأسبوع الماضي، وتابعت «روسيا ستكون مجبرة على بدء تطوير واسع لصواريخ مماثلة» إذا حصلت على معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة انتهت من تطوير أنظمة صواريخ جديدة.