تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على مواقع إستراتيجية في مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني، مدعوما بقوات التحالف، سيطر على مناطق «الهنجر» و«التباب السود»، وقطع خطوط الإمداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة. ولفتت المصادر إلى أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في إحدى الخنادق على ميمنة «التباب السود»، كما أسفرت العمليات عن قتل وإصابة الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني حررت مرتفعات جبال «الدخاس» و«الخضاض» في مديرية الصفراء، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة الحوثيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يسيطر على مواقع إستراتيجية في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.