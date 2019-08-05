إصابة طفل فلسطيني أثناء مهاجمة قوات الاحتلال لمركب صيد

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (القدس المحتلة، رام الله) أصيب طفل في بحر غزة، أمس، بعد مهاجمة البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين محدثةً أضراراً فيها. وأطلقت زوارق الجيش الإسرائيلي النار وفتحت مضخات المياه باتجاه مركبين كانا يعملان بصيد أسماك السردين على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة الطفل عبدالله مفلح أبو ريالة بحالة إغماء عقب فتح خراطيم المياه صوبه ووقوعه داخل البحر. واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، 17 فلسطينياً بحملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. وفي سياق آخر، أعلنت هيئة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة، أمس، إلغاء الاحتجاجات الأسبوعية يوم الجمعة القادم. وذكرت الهيئة، في بيان، أنه سيتم استثناء يوم الجمعة المقبل من أي فعاليات «بهدف التخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات عيد الأضحى المبارك، على أن تكون الجمعة التي تلي العيد جمعة الشباب الفلسطيني».

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