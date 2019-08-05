"أخبار الساعة": اتفاق السودان إنجاز كبير يبعث على التفاؤل

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن إعلان الاتفاق الكامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالسودان حول الوثيقة الدستورية، شكل إنجازاً كبيراً لأقطاب الساحة السياسية السودانية ومكسباً إيجابياً للشعب السوداني وكل شعوب المنطقة، وذلك باعتبار هذه الخطوة بمنزلة المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار وتوطيد دعائم الأمن والشروع في مسار التنمية.

وقالت النشرة تحت عنوان «حرص وثقة كبيران بالإخوة والأشقاء في السودان» إن التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية والأمنية التي خيمت على المشهد خلال الفترة الأخيرة، بعد أشهر من المفاوضات والنقاشات المستمرة، هو تطور يبعث على التفاؤل ويعزز الأمل لدى كل الدول الصديقة والشقيقة، قبل أن يكون حلماً راود أبناء الشعب السوداني لفترة ليست بالقصيرة.

وأضافت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية «نظراً إلى طبيعة علاقة الأخوة والمودة التي تربط شعب الإمارات العربية المتحدة بالشعب السوداني الشقيق، فإن درجة الغبطة بالإنجاز الوطني السوداني، تتجاوز الأطر الرسمية داخل دولة الإمارات إلى المستوى الشعبي؛ ولذا، فإن كل المواقف الإيجابية التي تقفها دولة الإمارات اليوم تجاه الحدث السوداني الأبرز، إنما تعد انعكاساً لإرادة شعبية تجسد عمق العلاقات الاجتماعية والثقافية بين شعبين جمع بينهما التاريخ وفرقت بينهما حواجز الجغرافية، لكن إرادة التعاون والتعاضد والتآخي ظلت راسخة بين البلدين على امتداد تاريخهما الطويل؛ وذلك بفضل وعي الأبناء، وحرصهم على المحافظة على المصالح المشتركة».

وأكدت أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه السودان الشقيق، وما قدمته من مساعدات كبيرة لرفع معاناة شعبه، يؤكدان سياسة الدولة وقيادتها الرشيدة في دعم أمن واستقرار وسلام الشعوب العربية، وهو موقف ينبني على الاحترام الكامل لخيارات تلك الشعوب.

واختتمت «أخبار الساعة» بالقول: «ستظل دولة الإمارات سنداً قوياً لكل الشعوب الشقيقة، سواء تعلق الأمر بالدعم المادي أو الإسهام في تسوية الخلافات السياسية لأقطاب المشهد السياسي».