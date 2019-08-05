عسكري ليبي لـ "الاتحاد": القضاء على أخطر 8 مسلحين

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تواصل قوات الجيش الليبي التقدم في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، خاصة في محاور عين زارة ووادي الربيع وطريق المطار والأحياء، بحسب قائد ميداني ليبي لـ«الاتحاد». وأكد القائد الميداني في الجيش الليبي محمد الصادق تقدم قوات الجيش الوطني في عدة محاور في طرابلس وتأمين المناطق التي تسيطر عليها، لافتاً إلى تقدم قوات الجيش في عدة محاور داخل العاصمة الليبية.

وكشف عضو شعبة الإعلام الحربي محمد الترهوني لـ«الاتحاد» عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات الجيش في ترهونة وإجدابيا ومحور الأحياء البرية بقيادة اللواء مفتاح شقلوف.

وأشار إلى تقدم كبير للجيش في منطقة العزيزية بضواحي طرابلس، لافتاً إلى شن سلاح الجو الليبي لغارات تمركزات الميليشيات المسلحة في العاصمة. وكشف عضو شعبة الإعلام الحربي عن تمكن قوات الجيش الليبي من القضاء على أخطر ثمانية قيادات للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، مؤكدا تصدي القوات لمحاولة تقدم الميليشيات في محور عين زارة، واغتنام قوات الجيش لست سيارات تابعة للميليشيات.

فيما نفذ شباب طرابلس عملية نوعية تم خلالها القضاء على أحد عناصر الميليشيات المسلحة المدعو «إبراهيم الجدي»، وذلك في منطقة المدينة السياحية بطرابلس. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي إن شباب طرابلس سيستهدفون قادة الميليشيات المسلحة وأذنابهم.

واستهدف سلاح الجو الليبي العصابات التشادية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي في مدينة مرزق جنوب البلاد، وتتعرض مدينة مرزق منذ أيام لهجمات من ميليشيات مسلحة تتبع المعارضة التشادية وتنكل بأهالي المدينة. وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة الليبية استهدفت العناصر التشادية في مدينة مرزق، لافتاً إلى أن العناصر التشادية التي استهدفها الجيش الليبي كانت قد اعتدت على أهالي مرزق وهاجمت المدينة وحاولوا تهجير أهلها كي يستولوا عليها. وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو نفذ ضربات استهدفت تجمعاً للعربات بمنطقة السدادة، ما أدى لتدميرها بالكامل واستهداف نقطة استيقاف لعناصر ما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» المصنف إرهابياً بين بوابة السدادة وقلعة السدادة، ما أدى لتدمير العديد من العربات في هذا الموقع.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري تخريج دفعة جديد من ضباط الصف في مدينة بنغازي، وذلك من مراكز التدريب العسكرية الأساسية في عدد من المدن الليبية، لافتاً إلى أن عدد الخريجين بلغ 1500 خريج وتم توزيعهم على الوحدات.

وأكد اللواء المسماري لـ«الاتحاد» أن الدفعة التي تم تخريجها سيلتحقون بوحداتهم العسكرية على أن يتم توزيعهم وتدريبهم حسب تخصص كل وحدة عسكرية.

وأوضح المسماري أنه بتخريج هذه الدفعة يتجاوز عدد الجنود الجدد 25 ألف جندي ناهيك عن دفعات من الضباط وضباط الصف الجدد، لافتاً إلى أن هذه الجهود الجبارة في التدريب تأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة بناء وتفعيل القوات المسلحة الليبية. فيما دان المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا غسان سلامة القصف المتكرر لمطار معيتيقة الدولي الذي قال إنه يعكس أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين. وتعرض مطار معيتيقة الدولي لما يقارب 15 استهدافاً غالبيتها بقذائف الهاون من ميليشيات مسلحة في طرابلس. كان قائد محور عين زارة في طرابلس اللواء فوزي المنصوري قد أكد لـ«الاتحاد» أن ميليشيا مسلحة تتبع الإرهابي بشير خلف الله الشهير بـ«البقرة» تستهدف مطار معيتيقة الدولي بقذائف هاون، وذلك لتهريب الإرهابيين المحتجزين في السجن القريب من المطار لتعويض خسائرهم البشرية في المعارك ضد الجيش الليبي.