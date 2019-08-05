المهرة"المهرة" تثمن دعم التحالف العربي

عدن (الاتحاد) ثمن محافظ المهرة، راجح باكريت، الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي لتأمين المحافظة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال باكريت: إن المحافظة تعيش أوضاعاً أمنيةً مستقرةً، في ظل جهود تعزيز القوات الأمنية والعسكرية والارتقاء بدورها ومهامها في الحفاظ على السكينة العامة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة مديريات المهرة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطور والتقدم، في ظل الدعم والمساندة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من كتيبة المهام الخاصة.

وأعرب محافظ المهرة، راجح باكريت، عن شكره لقوات التحالف العربي لدعمهم القوات العسكرية والأمنية في المحافظة، لتكون صمام أمان وعموداً أساسياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن سيادة الوطن ومقدراته، لافتاً إلى أن التحالف يقدم دعماً سخياً وكبيراً في جميع المجالات الخدمية والتنموية والأمنية والعسكرية، المساندة لجهود السلطة المحلية في تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للأهالي.

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