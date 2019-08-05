إسقاط طائرات حوثية مسيرة أُطلقت باتجاه السعودية

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

أسقطت القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أمس، طائرات من دون طيار «مسيرة»، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة، ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية، بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية في عدن، بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي»، وبين العقيد المالكي، وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات، وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي، أمس، من تحرير مواقع استراتيجية شرق مدينة «حرض» في محافظة حجة، وحررت قوات الجيش، سلسلة جبل «مبعوثة»، الاستراتيجية المطلة على سوق «المزرق» شرق مديرية «حرض» شمالي المحافظة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي التي لاذت بالفرار، وساندت مقاتلات التحالف قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات القادمة إلى منطقة المواجهات، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

وفي سياق آخر، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2019م، من انتزاع 1673 لغماً، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و1350 لغماً مضادة للدبابات، و305 ذخائر غير متفجرة، و14 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه، منذ بداية المشروع حتى الآن، 79986 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.