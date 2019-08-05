"الشرعية": تصعيد الحوثي محاولة لمواجهة العزلة الإيرانية

عدن (الاتحاد)

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أمس، إن التصعيد الأخير من قبل ميليشيات الحوثي بإيعاز من مموليهم في طهران، بقدر ما هو مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام، فإنه محاولة إيرانية بائسة لمواجهة عزلتها الدولية، بتحريك أدواتها الإرهابية في المنطقة، وإيهام المجتمع الدولي بقدرتها على التأثير والتهديد للمصالح الحيوية في المنطقة والعالم. وجدد عبدالملك خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، التزام الحكومة اليمنية مع التحالف العربي على استكمال معركة اليمنيين في القضاء على مشروع إيران. وأضاف: «إن أي إثارة لمشاكل أو خلافات أخرى سيتم تجاوزها بشكل عاجل وسريع، لأن المصلحة المشتركة، داخلياً وخارجياً، هي لوحدة الصف الوطني في مواجهة العدو المشترك».

وأكد عبدالملك أن الأحداث الأخيرة في عدن، عقب جرائم الحوثيين الإرهابية المتزامنة مع تنظيم «داعش»، كشفت هذه الأجندة، مستدركاً بالقول: «لكن الجميع بات يدركها وحتماً ستفشل، فالعدو معروف وغايته واضحة».

بدوره، جدد السفير الأميركي إدانة بلاده للأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخراً في عدن، واستنكارها للتصرفات الحوثية وعمليات التصعيد التي تمارسها، مؤكداً التزام بلاده باستمرار دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة.