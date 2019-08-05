"الهلال" يقدم 14 طن مساعدات طبية لمستشفيات الضالع

عدن (وام)

وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرة شحن إماراتية تحمل 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، ستوزع على مستشفيات محافظة الضالع. وأوضح علي الكعبي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي كان في استقبال الطائرة بمطار عدن، أن شحنة الأدوية هذه سيتم إرسالها لدعم مستشفيات محافظة الضالع، منوهاً بأن هذا الدعم يأتي بعد أيام من افتتاح مستشفى ميداني بمحافظة الضالع، مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف.

وأولت دولة الإمارات، وعبر ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» الإماراتي، محافظة الضالع أهمية خاصة، وقدمت لها مختلف أشكال الدعم الطبية والصحية والإغاثية، وسبق وزودت مستشفى «النصر» العام بـ655 أسطوانة أكسيجين، وتقديم مواد ومعدات طبية على 4 مراحل، كما أرسلت الإمارات أدوية ومستلزمات طبية عبر المركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية، ودعماً عبر منظمة الصحة العالمية، وإرسال ما يزيد على 60 جريحاً لتلقي العلاج في الخارج.

وتحرص الإمارات على دعم القطاع الصحي في المدن اليمنية المحررة، ولا تقتصر الإمارات على تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية، بل تشمل مساعداتها أيضاً إنشاء وصيانة المراكز الصحية والمستشفيات.

وفي سياق متصل، أغاثت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، المتضررين من السيول الجارفة بمنطقة «خورة» في مديرية «مرخة السفلى» بمحافظة شبوة. وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات تحوي مكونات الغذاء الرئيسة، وجهزت عدة مخيمات إيوائية للمتضررين من السيول في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الصعد، لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وقام فريق التوزيع التابع لهيئة الهلال الأحمر، بتوزيع 800 سلة غذائية، بمعدل 64 طناً، مستهدفة 4720 شخصاً من سكان منطقة «خورة»، كما تم تجهيز مخيمات إيوائية لعدد من المواطنين اليمنيين الذين تضررت منازلهم، جراء تدفق السيول الجارفة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار النهج الإنساني وجهود الإمارات المتواصلة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة. وعبر المستفيدون من مساعدات «الهلال الأحمر» الإماراتي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناتهم، وسط الظروف المعيشية الصعبة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر، منذ بداية العام، بلغت 29468 سلة غذائية استهدفت 135319 شخصاً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.