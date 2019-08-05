محاكمة 10 أشخاص بتهمة التخابر مع "داعش" بالقاهرة

القاهرة (الاتحاد) أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لارتكابهم جريمة التخابر مع تنظيم «داعش» الإرهابي وكتائب قوة الردع التابعة له.

وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنياً للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، هذا بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن، مصري الجنسية، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى ليبيا. وكشفت التحقيقات عن تخابر المتهم مع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمون الليبيون عماد أحمد عبدالسلام الورفلي ومفتاح أحمد عبدالسلام الورفلي وعياد أحمد عبدالسلام الورفلي ومروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن على ليبيا للعمل بها وارتباطه بالمتهمين الليبيين وعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة.

كما قام المتهم بالاتفاق مع العناصر الليبية بخطف 14 مصرياً آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة محمد جاد حامد الشربيني.

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