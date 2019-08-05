أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب عاد إلى الواجهة من جديد، مشيراً إلى ما ورد بتقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في الصومال، وما كشفته صحيفة التايمز بشأن تمويل بنك الريان القطري لمؤسسات متطرفة وإرهابية، موضحاً أن المراجعة واجبة والنفي غير مقنع. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «يعود ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب إلى الواجهة عبر تقرير النيويورك تايمز حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في الصومال وضلوع شخصيات قطرية رفيعة ورسمية فيه، وتقرير التايمز بشأن تمويل بنك الريان لمؤسسات متطرفة وبعضها مصنف إرهابي، المراجعة واجبة والنفي غير مقنع».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش لقطر: المراجعة واجبة والنفي غير مقنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.