ثمانية جرحى بانفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا

أصيب ثمانية أشخاص بجروح عندنا هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين.

ودفع الانفجارات شركة "روسال"، المنتجة للألومنيوم، لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن السلطات المحلية قولها إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.

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وأضافت الوكالة، نقلاً عن أطباء أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن جندياً روسياً لقي حتفه. ونفى مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الإعلام الروسية المعلومات المتعلقة بموت جندي.

وقالت شركة "روسال"، وهي أكبر منتج للألومنيوم في العالم خارج الصين، إنها علقت العمليات في مصنعها في أتشينسك وأجلت كل العاملين باستثناء الأساسيين لضمان سلامتهم.

يعد هذا أكبر مصنع في روسيا لإنتاج الألومينا وهي المادة الخام التي تتحول بعد صهرها إلى ألومنيوم.