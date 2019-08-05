الاتحاد الأوروبي: نقف مع مصر في جهودها لدحر الإرهاب

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، وقوفه مع مصر في جهودها لدحر الإرهاب في البلاد.

جاء ذلك في بيان لخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، تعليقاً على الانفجار الذي وقع وسط القاهرة ليلة أمس وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خالص تعازيه للضحايا وأسرهم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن أن الانفجار عمل "إرهابي جبان". وأكد، على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره".

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وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن السيارة المتسببة في انفجار معهد الأورام كانت مفخخة ومعدة لتنفيذ عملية إرهابية.

واتهمت الوزارة حركة "حسم"، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بإعداد السيارة لتنفيذ عملية إرهابية.