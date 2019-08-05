كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط "الملكية الأردنية" ونظيرتها المغربية توقعان اتفاقية تعاون تجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الخطوط الجوية الملكية الأردنية ونظيرتها الملكية المغربية بتوقيع اتفاقية تعاون تجاري، اليوم الإثنين، على أساس الرمز المشترك.

وجاء ضمن الوثيقة أن الخطوط الأردنية تستطيع تسويق وبيع عدد غير محدود من المقاعد على رحلات طائرات "الملكية المغربية"، وذلك في الرحلات المتجهة من الدار البيضاء إلى عمان والعكس.

كما يمكن للمسافرين ابتداء من اليوم، حيث يستطيع المسافرون حجز مقاعدهم وشراء تذاكرهم من الملكية الأردنية والسفر بها مع الخطوط الملكية المغربية.

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وعبر المدير العام والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر عن سعادته بالتعاون التجاري مع الخطوط الملكية المغربية، لافتاً إلى أن التعاون بين الشركتين ستنعكس نتائجها إيجابياً على تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين، وإتاحة خيارات أكبر للسفر على الرحلات العاملة بين عمان والدار البيضاء.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو إن الاتفاقية تُمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة والروابط القوية التي تجمع المغرب والأردن، سيما وأن الشركة بدأت بتسيير رحلاتها إلى عمان منذ شهر نيسان الماضي، معبراً عن سعادته بهذا التعاون التجاري بالرمز المشترك والذي سيساهم في تنشيط حركة المسافرين بين الوجهتين وسيسمح لكل من مسافري الناقلتين بالوصول إلى محطات جديدة ما بعد الدار البيضاء وعمان، وفق "وكالة الأنباء الأردنية".

يذكر أن الملكية الأردنية سيَّرت رحلات جوية لأول مرة إلى العاصمة المغربية عام 1974 حتى أوقفتها في العام 2005 لأسباب تجارية.