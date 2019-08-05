كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الإمارات العربية المتحدة، التفجير الإرهابي، الذي شهدته مصر، أمس الأحد، وأدى إلى مقتل أكثر من 19 قتيلا، إضافة إلى عشرات المصابين.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي، الذي وقع فجر اليوم الاثنين، خارج المعهد القومي للأورام الواقع في منطقة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة".

ولفتت الوكالة إلى قول وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".

وأعربت الخارجية الإماراتية تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا، مضيفة: "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، جراء هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".

وتابع البيان: "موقف دولة الإمارات ثابت، وهو رفضه للإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته".