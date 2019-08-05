كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك الأردن يعزي السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، العمل الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، بعث الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "بضحايا الحادث الإرهابي الجبان، الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني، وأودى بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين".

وأعرب الملك، في البرقية، عن "إدانته لهذا العمل الجبان"، مؤكداً "تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب الشقيقة مصر في جهود محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها".

كما عبر عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه".