كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة بيانا تعزي فيه عائلات ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت خارج معهد الأورام وسط القاهرة مساء أمس الأحد.