ريال مدريد يوافق على رحيل خاميس لـ”الكالتشو” بشرط وحيد

توصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إلى اتفاق مع رئيس نادي نابولي الإيطالي، من أجل عقد صفقة انتقال اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة، لكن بشرط وحيد.

وحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، اليوم الإثنين، فإن ريال مدريد وعد النادي الإيطالي، بتسريح خاميس رودريغييز، على سبيل الإعارة، شريطة عدم توصله بعرض البيع، قبل 15 من شهر غشت الجاري.

وأكدت الصحيفة ذاتها، بان نادي “الميرينغي”، يفضل بيع خاميس وليس إعارته، وحدد له مبلغ 40 مليون يورو للراغبين في شراء عقده.

وكان ريال مدريد قد عرض على مانشيستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب الكولومبي بالإضافة إلى 30 مليون يورو، مقابل ضم نجمه الفرنسي، بول بوغبا، غير أن نادي “الشياطين الحمر” رفض العرض.