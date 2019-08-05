ضحية حادثة مدينة الملاهي بين الحياة والموت.. ووالدته: لم يستيقظ من غيبوبته!-فيديو

فيديو: يونس الميموني

استنكرت أم أنس، ضحية حادثة “مدينة الملاهي”، أمس الأحد، الحالة الصحية التي وصل إليها ابنها، بعد أزيد من أسبوعين على الحادثة.

وكشفت والدة الضحية لـ “اليوم24″، أن ابنها خضع لعملية جراحية على مستوى قدمه، إثر تعرضه لكسر في حادثة سقوط أرجوحة في مدينة الملاهي شهر يوليوز الماضي، لكنه لم يستيقظ من غيبوبته لأسباب مجهولة، إذ ما زال في غرفة الإنعاش منذ أزيد من أربعة أيام.

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وطالبت أم الضحية بالكشف عن حقيقة ما جرى لابنها داخل غرفة العمليات، خصوصا أن حالته لم تكن خطيرة.

وكانت حادثة سقوط أرجوحة في 22 يوليوز الماضي، قد خلفت حالة من الهلع في صفوف زوار مدينة الملاهي، وأدى ذلك إلى إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، قبل أن تتم طمأنة أسر المصابين بأن حالة أقاربهم عادية، ولا تدعو إلى الخوف.