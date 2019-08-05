أمام أنظار هيرفير رونار.. حمد الله يوقع هدفا رائعا ويدشن موسمه بطريقة مثالية – فيديو

دشن عبد الرزاق حمد الله، النحم المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، وأحسن هذاف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، موسمه بطريقة رائعة، بعد أن وقع هدفا جميلا، في مرمى فريق الوحدة الإمارتي، في المباراة التي جمعت بينهمان اليوم الإثنين، عن أولى مباريات دوري أبطال آسيا.

وزقع النجم المغربي، الهدف الأول للفريق، في الدقيقة 13، بضربة رأسية بديعة، لا يسجلها سوى المهاجمين الكبار، من طينة حمد الله.

إليكم هدف حمد الله:

جدير ذكره، أن المدرب السابق للمنتخب المغربي، هيرفي رونار’، كان في المدرجات، وشاهد عن قرب هدف حمد الله، بحكم متابعته للاعبين السعوديين، الذين من المرتقب أن يوجه لهم الدعوة، في أول تجمع إعدادي للمنتخب السعودي.