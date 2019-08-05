دشن عبد الرزاق حمد الله، النحم المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، وأحسن هذاف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، موسمه بطريقة رائعة، بعد أن وقع هدفا جميلا، في مرمى فريق الوحدة الإمارتي، في المباراة التي جمعت بينهمان اليوم الإثنين، عن أولى مباريات دوري أبطال آسيا.
وزقع النجم المغربي، الهدف الأول للفريق، في الدقيقة 13، بضربة رأسية بديعة، لا يسجلها سوى المهاجمين الكبار، من طينة حمد الله.
إليكم هدف حمد الله:
جدير ذكره، أن المدرب السابق للمنتخب المغربي، هيرفي رونار’، كان في المدرجات، وشاهد عن قرب هدف حمد الله، بحكم متابعته للاعبين السعوديين، الذين من المرتقب أن يوجه لهم الدعوة، في أول تجمع إعدادي للمنتخب السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمام أنظار هيرفير رونار.. حمد الله يوقع هدفا رائعا ويدشن موسمه بطريقة مثالية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.