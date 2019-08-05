عقيلة الأسد تشعل “إنستغرام” وتعلن عن شفاءها من السرطان-صورة

ظهرت أسماء الأخرس، عقيلة الرئيس السوري، بشار الأسد، في صورة جديدة لها، على موقع “إنستغرام”، من دون وشاح للرأس، بعد أيام قليلة، على إعلانها شفاءها من مرض سرطان الثدي.

وبدت زوجة الرئيس السوري في الصورة التي نشرتها على صفحتها الشخصية “إنستغرام”، سعيدة وفي كامل عافيتها وأناقتها؛ إذ يظهر شعرها قصيرا ومصففا، وقد حققت الصورة أزيد من 54 ألف معجب ومئات من التعليقات.

وكانت أسماء الأسد، البالغة 44 سنة من عمرها، أعلنت في مقابلة مع التلفزيون السوري، قبل يومين، شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وقالت الأسد في المقابلة التي بثت مساء السبت، “رحلتي انتهت …الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل”.

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ويشار إلى أنه في غشت 2018، أعلنت الرئاسة السورية عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.

ويذكر أيضا، أن أسماء الأسد أم لثلاثة أولاد، شابان وفتاة. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري. وتنحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل إجازة جامعية من “كينغز كولدج” في لندن.