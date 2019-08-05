رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع نجم المنتخب الإنجليزي مقابل مبلغ ضخم

رويترز

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين التعاقد مع هاري مجواير مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا لمدة ست سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 80 مليون جنيه استرليني (97.30 مليون دولار) ما يجعل مجواير أغلى مدافع في العالم.

ويتفوق هذا الرقم على 75 مليون جنيه استرليني دفعها ليفربول إلى ساوثامبتون مقابل التعاقد مع فيرجيل فان دايك في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وقال يونايتد في بيان بموقعه على الانترنت ”يسعد مانشستر يونايتد تأكيد التعاقد مع هاري مجواير من ليستر سيتي. وقع هاري عقدا لست سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر“.

وأصبح مجواير (26 عاما) ثاني أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد بول بوجبا الذي تم التعاقد معه في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 89 مليون جنيه استرليني من يوفنتوس في 2016.

ووصف أولي جونار سولشار مدرب يونايتد مجواير بأنه ”واحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في اللعبة في وقتنا الحالي“.

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وأضاف المدرب النرويجي ”يجيد قراءة الملعب ويملك حضورا قويا ويستطيع الاحتفاظ بهدوئه تحت الضغط إضافة إلى سيطرته على الكرة“.

وتابع ”أتوقع أن ينسجم جيدا مع هذه المجموعة داخل وخارج الملعب… يملك شخصية رائعة ويمثل إضافة قوية للفريق“.

ومدد مجواير، الذي ساعد انجلترا على بلوغ الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018، عقده مع ليستر حتى 2023 العام الماضي. وخاض اللاعب 31 مباراة في الدوري الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف.

وقال مجواير ”السعادة لا تسعني بالانضمام إلى هذا النادي العظيم. استمتعت بوقتي في ليستر وأشكر الجميع في النادي والجماهير على دعمهم الرائع خلال الموسمين الماضيين“.

وتابع ”لكن عندما يطرق مانشستر بابك لا يمكن أن تفرط في هذه الفرصة.

”من خلال حديثي إلى المدرب أشعر بالحماس إزاء رؤيته والتصور الذي وضعه للفريق. يبني سولشار فريقا لحصد البطولات. أتطلع الآن للقاء زملائي الجدد وانتظر على أحر من الجمر انطلاق الموسم“.