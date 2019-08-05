كأس التوتو: أخاء الناصرة يخسر أمام هـ. نوف هجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام هبوعيل نوف هجليل (نتسيرت عيليت) بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس التوتو للدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "كريات شمونة"، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح هبوعيل نوف هجليل في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للمباراة.
وحاول الفريق النصراوي الوصول مرارا إلى مرمى الفريق الخصم من أجل هز شباكه، إلا أن كافة محاولاته لم تنجح وتترجم إلى أهداف.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند نقطة واحدة وهو يتذيل ترتيب لائحة المجموعة الأولى، وقد تبقى أمامه مباراة واحدة أمام هبوعيل عكا والتي ستقرر فيما إذا كان سيتأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.
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