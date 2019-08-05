شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفويج الحجاج بوادي حضرموت تطلع قيادة السلطة المحلية بنتائج الحملة والان مع التفاصيل

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على نتائج حملة تفويج الحجاج بمنفذ الوديعة بحضرموت .

و خلال اللقاء قدم الوكيل المساعد لشؤون وادي وصحراء حضرموت رئيس لجنة التفويج المهندس هشام السعيدي والمدير التنفيذي للجنة شكري مقدم شرحا على سير الحملة التي استمرت قرابة 10 أيام وتم خلالها تفويج 23 ألف و 786 عبر منفذ الوديعة ، الى جانب عدد الحالات المستفيدة من خدمات العيادة الطبية المتنقلة بمنفذ الوديعة اثناء عملية التفويج و التي بلغت الفان و 685 مستفيد ، فيما عدد الشباب المتطوعين بالحملة 120 شابا و 11 منظمة قدمت عدد من الخدمات في مجالات متعددة الى جانب مساهمة رجال الخير والاعمال بالمواد العينية التي تم توزيعها على الحجاج .

وثمن الوكيل الكثيري جهود اعضاء اللجنة الرئيسة و ادارة ميناء الوديعة الذين عملوا جميعا كخلية نحل واحدة انعكست نتائجها في سير عملية التفويج بشكل سلس وميسر .

مشيدا بجهود الشباب المتطوعين بالحملة الذين تحملوا ظروف الميناء الطبيعية و اعتبروا العامل الرئيسي في نجاح الحملة و قدموا صورة مشرقة عكست الوعي التطوعي لدى شباب المحافظة .