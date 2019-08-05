مع اقتراب موعد (الخروج) .. لندن تدعو بروكسل لإعادة التفاوض

لندن ـ د ب أ : مع اقتراب خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر، دعا وزير شؤون بريكست البريطاني ستيفن باركلي الاتحاد الأوروبي في مقال رأي إلى تغيير نهجه وإعادة التفاوض على الاتفاق بشأن الانسحاب من التكتل. وكتب باركلي في صحيفة “ميل أون صنداى ” الشعبية يقول إن “الحقائق السياسية قد تغيرت” منذ الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي. وقال باركلي إنه “منذ التفويض الأخير الذي تمت الموافقة عليه، فإن 61 بالمئة من كل نواب الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي قد تغيروا”، مدللا على أن هذا “التغير الجوهري” في السلطة ببروكسل يعد أساسا لنهج جديد لبريكست. وأوضح باركلي أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه من ثم أن يسمح لكبير مفاوضيه ميشيل بارنييه بتغيير الاتفاق، وذلك في مقاله الذي حمل عنوان “ليس لديك تفويض الآن سيد بارنييه. عد إلى أسيادك في الاتحاد الأوروبي”. غير أن بروكسل ترفض بشكل مستمر إمكانية إجراء تغييرات جوهرية في الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، على الرغم من رفضه مرارا من جانب النواب البريطانيين في ويستمنستر.

ويشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي ينتقد بشدة اتفاق الانسحاب المبرم مع الاتحاد الأوروبي، على أن بلاده سوف ترحل من التكتل بحلول 31 أكتوبر حتى من دون اتفاق “بلا شروط أو اعتراضات”.