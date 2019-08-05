قتلى وجرحى فـي انفجار سيارة مفخخة وسط القاهرة

القاهرة ـ وكالات : أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس سقوط نحو 19 قتيلا وإصابة 32 في حادث سير عنيف نتج عنه إنفجار ضخم بأحد السيارت نتيجة الاصطدام. وذكر مصدر أمني إن الإنفجار أمام معهد الأورام نجم عن اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه بثلاث سيارات. فيما تم إخلاء معهد الأورام من المرضى بناء على طلب إدارة المعهد وتحويلهم إلى عدة مستشفيات تيسيرا على أهالي المصابين.

وأمر النائب العام المصري بانتقال فريق من النيابة إلى موقع الإنفجار أمام معهد الأورام بالقاهرة للوقوف على أسبابه. وصرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث. وأوضح مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفاً أن الوزيرة قامت فور وقوع الحادث بزيارة المصابين بالمعهد للوقوف على حالتهم الصحية، متمنيةً لهم الشفاء العاجل. وأضاف مجاهد أن الوزيرة شددت على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.

ولم يصدر أي بيان رسمي ـ حتى اعداد الخبرـ يشير إلى أن الانفجار كان هجوما. وفي وقت لاحق من النهار، مشط محققون الموقع وسط وجود مكثف للشرطة. وقال شاهد من رويترز إن هناك أضرارا واضحة على مبنى معهد الأورام حتى الطابق الثالث. وقالت مصادر لرويترز إن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق يحقق في الواقعة.