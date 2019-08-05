اليمن : التحالف يعترض طائرات مسيرة باتجاه مطارات مدنية في السعودية

الرياض ـ د ب أ : أعلن “التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن”، اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها “أنصار الله” باتجاه مطارات مدنية جنوب السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن “القوات الجوية السعودية وقوات الدفاع الجوي السعودي، تمكنت صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها “أنصار الله” باتجاه مطارات مدنية بالمملكة”. وأوضح المالكي أن “”أنصار الله” بدأت استخدام أسلوب الهجوم المتزامن، بعد أن نفذت هجومها على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن “. يأتي تصريح المالكي بعد إعلان جماعة “أنصار الله” في وقت سابق أمس استهداف مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية جنوب غرب السعودية بهجمات بطائرات مسيرة.

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