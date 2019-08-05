بغداد : لاعلاقة لنا بالناقلة المحتجزة في طهران

بغداد ـ د ب أ : نفت وزارة النفط العراقية أمس علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية، مؤكدة أن هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لا تتعامل بها الوزارة. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه إن “الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً”.

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