مؤامرة قطر وإرهاب حسم الإخوانية.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، 5 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: "إرهابي" بالجزيرة.. مؤامرة قطرية فاشلة لتسييس الحج، وبومبيو يطالب بردع إيران لاحتجازها السفن التجارية، وآلاف المحتجين غربي تركيا لرفض "مجازر" أردوغان البيئية، ولندن: البحرية البريطانية ستشارك "الأمريكية" في تأمين "هرمز"، و"التايمز": 11 كيانا تمول الإرهاب عبر بنك قطري في بريطانيا، ونجاح شباب طرابلس الليبية في القضاء على قيادي إرهابي، الصحة المصرية لـ"العين الإخبارية": 20 شهيدا و32 مصابا حصيلة الحادث الإرهابي.

أما في الاقتصاد فتطالعون: بورصة قطر تواصل الانهيار وتخسر 24 مليار ريال في 4 ساعات، وتفاصيل محاكمة مساعد محافظ المركزي الإيراني السابق في فساد مالي، والذهب عند أعلى مستوى في ‭6‬ أعوام مستفيدا من حرب التجارة.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

للاطلاع اضغط هنا